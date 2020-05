Sanremo. I canali social ufficiali della manifestazione internazionale Sanremo Rock ne hanno dato notizia questa mattina: gli albenganesi Messer DaVil sono tra i finalisti regionali della nuova edizione della kermesse internazionale.

Da quando si sono affacciati sul panorama musicale nazionale con l’uscita, lo scorso 14 giugno, del loro primo album, intitolato La Sindrome di Stoccolma, i Messer DaVil non si sono più fermati.

Dal concpet album, che tratta, in tempi di quarantena, l’attualissimo, tema della prigionia volontaria, hanno già estratto tre singoli e videoclip, di cui l’ultimo, Quello che proteggiamo, è co-diretto dal pluripremiato regista d’animazione savonese Rino Alaimo.

Sono attivi nell’ambito delle colonne sonore con la composizione della musica per una pubblicità di una famosa azienda genovese e un brano estratto da La Sindrome che sarà inserito nella OST di un film in uscita prossimamente.

Hanno esordito dal vivo sul palco del festival musicale Su la testa e attualmente stanno scrivendo brani per altri autori. Oggi condividono, sui loro canali social, Facebook e Instagram, la notizia lanciata dall’organizzazione di Sanremo Rock: saranno finalisti regionali insieme ad altre 8 band liguri, 3 delle quali avranno accesso alle finali nazionali.

Sanremo Rock, è uno dei festival italiani per band emergenti più longevi e prestigiosi. Nasce, come costola del più famoso Festival della Canzone Italiana della città dei fiori, nel 1987 e de allora si occupa di rock a tutto tondo, non escludendo le frange più di nicchia quali alternative e prog. Sul suo palco sono passati nomi oggi prestigiosi e famosi, ma allora sconosciuti: Litfiba, Ligabue, Bluvertigo, Denovo, Tazenda, Avion Travel, tra gli altri. Ma solo. Il festival ha sempre dato moltissimo spazio anche agli ospiti internazionali come Duran Duran Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. Dal 2018 la finalissima si tiene al Teatro Ariston.

«È un momento molto difficile per la musica e lo spettacolo in generale, ma con tutta la passione, tenacia e voglia di lottare insieme che stanno dimostrando gli operatori del settore, ne usciremo!». Questo il messaggio di speranza lanciato dai Messer DaVil insieme all’annuncio dell’ammissione alle fasi finali del festival dalla loro pagina Facebook, sulla quale si possono seguire tutti gli aggiornamenti che riguardano la band di indie pop-rock elettronico albenganese.