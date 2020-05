Iren Quick Web Gas e Iren 10X3: le offerte gas convenienti ed efficienti di Iren Luce Gas e Servizi

Vuoi risparmiare sulla bolletta del gas, ma allo stesso tempo desideri disporre di un servizio che sia di qualità ed efficiente? Iren Quick Web Gas e Iren 10X3 sono le offerte che possono fare al caso tuo di Iren Luce Gas e Servizi.

Con Iren Quick Gas Web gli utenti domestici possono usufruire per un intero anno di un prezzo fisso di 0,185 euro per ogni metro cubo standard di gas naturale. Questa offerta dà al cliente la possibilità di rimborso del deposito cauzionale, ma soprattutto per l’attivazione non è necessario l’intervento di tecnici e professionisti del settore.

Inoltre chi deciderà di attivare la promozione Iren Quick Gas Web non dovrà sostenere ulteriori spese per il passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero e potrà farlo online con un clic e pochi semplici passaggi per i quali servirà un documento di identità, una vecchia bolletta del gas, un indirizzo di posta elettronica e il codice Iban del conto corrente sul quale addebitare la fattura.

Iren 10×3 Gas invece è l’offerta che blocca il prezzo della componente energia per 24 mesi, ben due anni, e ti regala 30 euro di bonus sulla stessa fornitura di gas così suddiviso: 10 euro di bonus di ingresso accreditato sulla prima bolletta, 10 euro di bonus accreditato sulla bolletta del sesto mese di fornitura, 10 euro di bonus accreditato sulla bolletta del dodicesimo mese di fornitura.

Anche in questo caso l’offerta può essere attivata comodamente online, il tutto senza interventi di tecnici e professionisti del settore e senza spese di passaggio al mercato libero.