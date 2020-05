Iren Mercato: le offerte e i progetti dell’azienda di luce, gas e servizi per il territorio sanremese

Iren Mercato, società appartenente al Gruppo Iren, si occupa di luce e gas, proponendo alla propria clientela offerte convenienti, soluzioni complete per la mobilità elettrica e una vasta gamma di prodotti e servizi.

Leader del settore nel Nord Ovest e tra le più dinamiche multiutiliy del Paese, Iren Mercato, conosciuta anche come Iren Luce Gas e Servizi, nel novembre 2019 è diventata proprietaria di SanremoLuce, venduta da Amaie Spa. Questo acquisto ha comportato di conseguenza l’acquisizione di 23 mila clienti ai quali è stato garantito il medesimo servizio di elevata qualità e le stesse attenzioni riservate alla propria clientela storica.

Non solo, infatti Iren Mercato offre agli ex clienti dell’azienda sanremese l’intera gamma di servizi nei quali è inclusa un’ampia selezione di prodotti per la smart home e l’efficienza energetica, ma aggiunge le offerte per la mobilità elettrica a zero emissioni che includono e-car, stazioni di ricarica, monopattini elettrici ed e-bike.

Per i nuovi clienti sanremesi, Iren Mercato ha messo a disposizione un nuovo sportello in via Marsaglia 90 la cui inaugurazione, prevista in primavera, è stata però rimandata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nonostante la situazione imprevista causata del coronavirus, l’azienda di luce e gas in questo difficile periodo è sempre stata operativa, dotandosi inoltre degli strumenti necessari ai propri operatori per far sì che potessero proseguire nel proprio lavoro con agilità e garantendo così la piena continuità dei servizi come la fornitura di energia, la ricezione regolare delle fatture e la gestione delle richieste dei clienti.

Per conoscere maggiormente Iren Luce Gas e Servizi e le sue offerte nell’attesa di accogliere i clienti nel nuovo store sanremese, le pagine Facebook e Instagram della società.