“Intitoliamo a Sandro Pertini il nuovo ponte sul Polcevera”, il legame del Presidente con la nostra provincia

Genova. “Intitoliamo a Sandro Pertini il nuovo ponte sul Polcevera” è l’inequivocabile nome di un nuovo gruppo Facebook, che in pochi giorni ha abbondantemente superato i 1000 iscritti.

E’ stato forse il più amato Presidente della Repubblica, carica che ha ricoperto dal 1978 al 1985. Nato a Stella San Giovanni il 25 settembre 1896, Pertini è una delle figure più carismatiche del secolo scorso: giornalista, partigiano e politico. Nella vicina Savona, nonostante tutto, non ha ancora una toponomastica dedicata.

Lo stesso non si può dire però per la nostra provincia dove, a Ventimiglia, c’è un largo a lui dedicato.

«Né si può dimenticare – scrive lo storico matuziano Andrea Gandolfo - che fu proprio Pertini a conferire la medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana alla nostra provincia il 6 luglio 1979, venendo poi personalmente a Imperia, il 16 novembre 1980, per appuntarla sul gonfalone della provincia in piazza Dante. Come non ricordare poi alcuni tra i suoi più grandi amici “ponentini”, tra cui il dottor Rinaldo Ferrero di Sanremo o il noto ristoratore Nanni di Ventimiglia, presso il cui locale il Presidente era solito passare spesso quando si trovava nella città di confine».

Anche il tratto di ciclabile-lungomare di Ospedaletti è dedicato a Pertini, per volontà dell’ex sindaco Eraldo Crespi.

Tornando al nuovo ponte sul Polcevera, a contenderne il nome, ci sono anche il musicista Nicolò Paganini e il cantautore Fabrizio De Andrè. Altra idea è quello di chiamarlo “ponte San Giorgio” oppure “ponte 43 angeli”, “43 vittime” o “14 agosto”.

Sia come sia, per il gruppo Facebook: «Sandro Pertini rappresenta tutte le vittime della corruzione e dei tradimenti perpetrati nei secoli contro il Popolo Italiano e contro la nostra Regione. L’unico nome degno per il nuovo ponte sul Polcevera che rappresenta l’unione tra i popoli democratici».