Sanremo. Nella mattinata di mercoledì 6 maggio, presso la sede Asl1 di Bussana, alla presenza del direttore generale Marco Damonte Prioli, è stato consegnato un videolaringoscopio per l’Unità intensiva dell’ospedale civile, offerto dall’associazione solidarietà Lions Distretto 108 la 3 ITALY Onlus; inoltre, 10 pulsossimetri da parte del L.C.S. Host, e, con legittima soddisfazione da parte del presidente Lions Host Sanremo, Roberto Pecchinino, e di tutti i presidenti dei sei Club della Zona 4B IV Circoscrizione (L.C. Ventimiglia, L.C. Bordighera Capo nero Host, L.C. Bordighera Otto Luoghi, L.C. Sanremo Host, L.C. Sanremo Matutia e L.C. Arma-Taggia), e un ventilatore polmonare portatile che sarà consegnato nei prossimi giorni, ad uso adulti e pediatrico, donazione del Lions Club International Foundation (LCIF) su interessamento del Governatore Erminio Ribet.

Erano presenti, oltre al Presidente, il 1.o vice presidente, Giancarlo Buschiazzo, il 2.o vice presidente Domenico Frattarola, ed il past-president Vincenzo Benza e Anna Blangetti come addetto stampa. Il Direttore ha rivolto un sentito ringraziamento per la donazione, particolarmente necessaria in questo periodo di pandemia.

Nel pomeriggio, presso il Palafiori, nella sede della Protezione civile, alla presenza del presidente Rangers d’Italia – sezione Imperia – Sanremo, Lorenzo Prette, è stata consegnata una Termocamera -mod HTI, utilissima per la verifica immediata di stati febbrili.

Altre sue preziose funzioni sono:

= funzione antincendio boschivo per monitorare una zona delimitata

= funzione di ricerca persone dopo terremoti o altre calamità

= funzione di ricerca di presenze in ambienti chiusi.

Erano presenti, oltre al Presidente Rangers ed i doci Lions, Vincenzo Bensa, Domenico ed Emanuele Frattarola, i signori Mirella Cirone, Liliana Frullani, Giovanni Pulitanò, Corrado Saleri e Maichol Salvatorelli.

Le iniziative hanno avuto il plauso di Sonia Viale, vice presidente ed assessore alla Sanità della Regione Liguria, grata per i services a beneficio della Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Sanremo. Ennesimo successo della sensibilità dei soci Lions e della collaborazione con le istituzioni.