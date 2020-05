Iniziativa “Spazio Aperto”, Badino (FI): «Ciclabile nelle ore serali utile ampliamento alle attività di ristorazione»

Sanremo. Le dichiarazioni di Patrizia Badino, vicecapogruppo Forza Italia, in merito all’iniziativa “Spazio Aperto“:

«Si è con conclusa la seduta di prima commissione avente anche come oggetto: l’iniziativa denominata “Spazio Aperto” a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Un grande sì da parte di Forza Italia in merito alla facoltà concessa agli esercenti di ampliamento dei dehors non in struttura, fino ad un massimo del 100% della superficie già autorizzata e del 50% per quelli in struttura, e per la possibilità di pedonalizzazione straordinaria e temporanea delle aree pubbliche.

Nostro suggerimento è stato altresì l’utilizzo nelle ore serali di tratti della pista ciclopedonale che potrebbero diventare utile ampliamento alle attività di ristorazione limitrofe.

Guardando con fiducia alla stagione estiva auspichiamo che questi ed altri interventi vengano posti in essere dall’amministrazione comunale ad ausilio dell’attività turistica della quale, mai come adesso, Sanremo ha bisogno.

Diverso discorso per la pratica di rinegoziazione mutui cassa DDPP; pur comprendendo la necessità di una liquidità immediata, paventiamo il maggior indebitamento futuro; motivo per il quale il Gruppo di Forza Italia non ha votato la suddetta pratica in sede di commissione, ma si riserva di approfondire la questione in sede di consiglio comunale».