Sanremo. Si è conclusa sabato l’iniziativa ospitata per oltre due mesi presso le tre filiali dei supermercati Carrefour di Bussana, corso Garibaldi e Pian di Poma l’iniziativa “Carrello sospeso”, dedicata alla raccolta effettuata dal comitato sanremese di Croce Rossa Italiana nell’ambito dell’iniziativa “Il tempo della gentilezza”.

Il presidente Ettore Guazzoni in stretta collaborazione con Area Due Sociale coordinata da Angelita Lanteri, ha messo in campo oltre trenta volontari effettivi e temporanei che per tutta la durata della fase 1 e 2 hanno presidiato i supermercati, ottenendo risultati eccezionali.

E’ lo stesso Guazzoni a dare un po’ di numeri per far comprendere quanto sia stata fondamentale la collaborazione con Carrefour: «Sono stati confezionati e distribuiti a famiglie in emergenza socio- sanitaria Covid-19 700 pacchi.

Abbiamo raccolto: 356 litri olio evo, 189 litri olio di semi, 510 kg di zucchero, 450 kg di farina, 520 litri di latte, 250 kg di sale, 45 vasetti tra miele, marmellate e Nutella, 150 confezioni di carne in scatola, 320 confezioni tra tonno e pesce vario in scatola, 650 bottiglie di pomodoro e 480 lattine di pelati, 1600 kg di pasta, 90 litri di succhi di frutta, 100 confezioni di fette biscottate, 98 di crackers, 720 pacchi di biscotti secchi, 90 confezioni di omogeneizzati, 45 di biscotti per l’infanzia, 25 confezioni di pannolini per bambini, 35 confezioni di salviette, 15 scatole di latte in polvere e 280 confezioni di merendine».

Il Presidente Guazzoni conclude: «Ringrazio immensamente chi ha reso possibile tutto questo e soprattutto per aver dato un po’ di ossigeno a tante persone che in questi momenti cupi erano veramente disperate».

A donare a Croce Rossa Sanremo le oltre trecento rose poi distribuite ai clienti Carrefour è stata la Cooperativa Tre Ponti, mentre per il confezionamento dei fiori si ringrazia la ditta Calcagno Imballaggi.