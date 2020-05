Infrastrutture, Gagliardi (Cambiamo!): «Da Conte e De Micheli per ora solo chiacchiere»

Genova. «Il ministro De Micheli parla di rilancio delle grandi opere e annuncia la riforma del codice degli appalti, Conte alla Camera indica come prioritaria l’attivazione delle opere pubbliche: tutto giusto, peccato che ad oggi siano solo chiacchiere». Così in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

«Come mai un ministro delle Infrastrutture e Trasporti tanto lungimirante, in carica da settembre del 2019, ha aspettato quasi un un anno e gli effetti disastrosi della pandemia per comprendere la necessità di snellire quella burocrazia che blocca le grandi opere? Una cosa è certa - prosegue -: se dovesse partire davvero un piano infrastrutturale, non accetteremmo discriminazioni basate sul colore politico dei diversi territori né l’uso del ruolo di commissario per accontentare qualche amico in cerca di poltrone. Cambiamo! depositerà a breve alla Camera una proposta condivisa con gli ordini professionali per semplificare il codice degli appalti: ci aspettiamo che dia vita a un confronto serio».