Incarico nella costruzione del nuovo ponte di Genova, controllo interforze a Docks Lanterna

Bordighera. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e ispettorato del lavoro hanno preso parte a un controllo interforze all’interno dell’azienda genovese Docks Lanterna, presentandosi stamane nel cantiere di Bordighera e in quelli di Taggia e Ventimiglia.

Le forze dell’ordine hanno identificato dipendenti e operai della società e acquisito documentazione: stando a quanto si apprende, non sarebbero emerse irregolarità.

Il controllo, predisposto dalla Prefettura di Genova, è avvenuto in quanto la Docks Lanterna aveva ricevuto un incarico di spiazzamento meccanizzato all’interno del cantiere per la demolizione del ponte Morandi e la ricostruzione del nuovo ponte. Per evitare ritardi nei lavori, l’infrastruttura è stata realizzata in deroga a controlli sulle aziende appaltatrici, che sono avvenuti dunque soltanto ora.