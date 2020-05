Imperia, vertice Comune – associazioni di categoria: rinviata la data di riapertura dei mercati

Imperia. Sicurezza e rispetto delle norme sono state al centro del vertice che si è tenuto oggi a Palazzo civico tra l’amministrazione e i rappresentanti degli ambulanti per decidere una linea comune sulla riapertura dei mercati del mercoledì e sabato a Oneglia e del giovedì a Porto Maurizio. Da qualche settimana, infatti, sono presenti solo le bancarelle di prodotti agroalimentari.

«Abbiamo trovato -dice Claudio Campanini rappresentante della Fiva Confcommercio – estrema disponibilità da parte dell’assessore Gianmarco Oneglio ma purtroppo ci sono alcune valutazioni relative a sicurezza, contingentamento dei clienti e spazi da fare prima di prendere una decisione definitiva su modalità e tempi».

«L’obiettivo è essere pronti per i primi di giugno, anche se non escludiamo che possa essere fatto un test anche la settimana prossima», conclude Campanini.

Presenti alla riunione oltre all’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio e Claudio Campanini per la Fiva anche Gianni Nastasi per l’Anva Confesercenti e Gabriele Ogliaro per l’Avar.