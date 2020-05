Imperia, spaccatura nel comitato che raccoglie baristi e ristoratori: «Nomineremo un nuovo portavoce»

Imperia. Spaccatura tra i 150 i baristi e ristoratori imperiesi dopo il sit-in davanti al comune per chiedere aiuto al sindaco Claudio Scajola. «Fino ad ora abbiamo intrapreso un contatto diretto e costruttivo, -scrivono i rappresentanti – perlomeno nella fase preliminare, con l’amministrazione, con il sindaco Scajola in primis e con gli assessori. Precisiamo che, pur dibattendo ancora al nostro interno su future proposte e richieste, sempre nel rispetto delle istituzioni e dei buoni rapporti tra le parti, intenderemo avanzarne di nuove visto lo stato di grande necessità.

Precisiamo inoltre che i toni espressi nel comunicato di ieri pomeriggio, comunicato che è “scappato” dal gruppo ma non è rappresentativo dello stesso e quindi delle 150 attività che hanno sottoscritto la lettera al sindaco, non ci appartengono. Non siamo ne un partito, né un associazione formata, individueremo un portavoce ufficiale che possa in futuro esprimersi per tutti per non ricadere nel medesimo errore. Stiamo tutti cercando di cooperare al raggiungimento di un unico obbiettivo: combattere la profonda crisi in cui versiamo e verseremo. Ci auguriamo dunque di ristabilire».