Imperia rinegozia i mutui per far fronte all’emergenza Covid: liquidità immediata per il bilancio

Imperia. Rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e prestiti per diverse centinaia di migliaia di euro (in totale sommate alle operazione precedenti la cifra potrebbe sfiorare il milione di euro su base annua) è il “punto 2″ del consiglio comunale in programma domani sera.

La seduta (in videoconferenza a partire dalle ore 17) è stata convocata d’urgenza: per accedere alla misura era, infatti, necessaria l’approvazione da parte del parlamentino entro il 27 maggio 2020.

Con questa manovra che sarà illustrata dal sindaco Claudio Scajola e dall’assessore alle Finanze Fabrizia Giribaldi Palazzo civico intende far fronte alle necessità di bilancio per l’anno 2020 che, a causa dell’emergenza Covid – 19, vedrà minor gettito da Imu, Tari, Imposta di soggiorno, parcheggi e altro, e maggiori uscite per raccolta rifiuti speciali, sanificazioni, interventi di sostegno sociale.

La seduta potrà essere seguita on line collegandosi alla pagina Facebook del Comune.

Di seguito l‘Ordine del giorno

Comunicazioni del Sindaco

1) Esercizio del diritto di opzione ai sensi dell’art.1, comma 437 legge 311/2004 e s.m.i. per acquisto immobile demaniale in Loc. Garbella – Imperia.

2) Misure straordinarie collegate all’emergenza Covid-19: Rinegoziazione condizioni contrattuali mutui in essere in Cassa Depositi e Prestiti ed Istituti Bancari.

3) Collegio Revisori dei Conti – Adeguamento compenso ex DM 21.12.2018.

4) Realizzazione della pista ciclopedonale e riqualificazione ambito di intervento compreso nel progetto integrato “la green line del comune di imperia – da area 24 ad area 30″ – accordo con rete ferroviaria italiana s.p.a. ed adempimenti consequenziali.

5) Interventi somma urgenza per eventi meteorologici avversi del 20 dicembre 2019 – Interventi di ripristino in sicurezza delle opere marittime di difesa del porto di Oneglia e dell’adiacente e connesso litorale urbano – Riconoscimento debito fuori bilancio.

6) Convenzione tra il Comune di Imperia e i Comuni di Dolcedo e Pontedassio per la gestione in forma associata dell’ufficio IAT di Imperia – Patto per lo sviluppo strategico del turismo – Adozione convenzione.