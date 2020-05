Imperia, prime messe domenicali con i fedeli: per capienza San Giovanni “batte” la Cattedrale di Porto

Imperia. Tornano le messe domenicali con i fedeli. Domani, festa dell’Ascensione, sarà il vero banco di prova anche per le chiese imperiesi riaperte al popolo nella fase due dell’emergenza coronavirus.

Il Protocollo per arginare al massimo il contagio è stato sperimentato già da lunedì scorso, giorno in cui hanno riaperto molte chiese.

domani, però, ci sarà il vero test con un’affluenza senz’altro maggiore di fedeli, una domenica sperimentale un po’ per tutti con le norme rigorose anti contagio che vanno dall’obbligo di mascherina e guanti per i fedeli per i sacerdoti l’obbligo è previsto al momento della comunione),. Igienizzazione o sanificazione tassative al termine di ogni celebrazione.

Nel Duomo di Porto Maurizio, il parroco monsignor Lucio Fabbris ha deciso di eliminare le panche, i fedeli accolti all’ingresso da volontari laici, dopo essersi disinfettate le mani saranno accompagnati alle sedie opportunamente distanziate. La capienza è di circa 140 persone. Don Ennio Bezzone, parroco di San Giovanni a Oneglia, invece, ha diviso i banchi perfettamente a metà con delle fettucce. San Giovanni potrà ospitare 190 fedeli. L’orario delle messe mattutine è alle 8, alle 10 e alle 11.30. Gli ingressi di entrambe le chiese rimarranno aperti.