Imperia, Pànta Musicà non si ferma e avvia “Slockout”: video contest per dare libero sfogo alla fantasia

Imperia. Nel pieno dell’emergenza da coronavirus l’Associazione Pànta Musicà-Amici della Musica di Imperia, presieduta da Giovanni Sardo, propone lo “Slockout”, un video contest per dare libero sfogo alla fantasia di chiunque sia interessato a partecipare. Il concorso rappresenta un segnale positivo e di rinascita soprattutto in questo periodo di crisi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono trascorrere un momento di svago.

Il concorso Slockout è aperto e terminerà a fine quarantena, è destinato a bambini, ragazzi e adulti. Tra le opere pervenute verrà realizzato una video-compilation che sarà pubblicata sulla pagina Facebook dell’Associazione. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sui social con la videoclip della loro esibizione.

Il contest si compone di due sezioni: “Musica e canto” e “A ruota libera” aperte a tutti. Nella sezione “Musica e canto” sono ammessi sia brani inediti che già noti. Nella sezione “A ruota libera” ciascuno potrà dare libero sfogo alla fantasia con esibizioni di recitazione, di danza, riprese di scenette famigliari, scorci di vita osservata dal balcone o quello che si ritiene più idoneo alla propria personalità artistica.

Ogni autore potrà inviare un solo filmato della durata massima di 30 secondi all’indirizzo slockoutcontest@pantamusica.it entro e non oltre le 24 del 3 maggio 2020. Ciascun filmato dovrà essere contrassegnato da un titolo.

«Nell’email di accompagnamento dovranno essere indicati: Nome, Cognome, sezione nella quale si intende concorrere, categoria di appartenenza, titolo del filmato, data di nascita, recapito telefonico, espressa accettazione del presente regolamento che è pubblicato sul sito www.pantamusica.it. La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione del regolamento e l’autorizzazione alla divulgazione del proprio filmato, nome, cognome su qualsiasi pubblicazione anche online. In caso di utilizzo di pseudonimo, la domanda d’adesione dovrà comunque essere compilata con dati rispondenti alla reale identità dell’autore, pena l’invalidazione

dell’iscrizione. L’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i filmati ritenuti idonei» – spiegano gli organizzatori.

I filmati verranno divisi in 3 categorie in base all’età dell’artista:

A) fino a 12 anni

B) fino a 20 anni

C) oltre i 20 anni

I filmati saranno valutati da una giuria, composta da consiglio direttivo Panta Musica (Giovanni Sardo, Giulio Magnanini, Rosanna Marengo, Stefano Sivieri, Pierfranco Soleti), Mauro Ferrari, Fabrizio Lapenna, Eugenio Ripepi, Elisabetta Pioselli, Fiorenzo Runco che valuterà, prima della bravura artistica, l’originalità e l’inventiva dell’artista.

La premiazione avverrà nella sede di Pànta Musicà quando si potrà di nuovo socializzare, tutti i partecipanti riceveranno l’invito via email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Premi in palio:

Primo classificato categoria A: 1 buono per 4 coni gelato

Primo classificato categoria B: 1 t shirt personalizzata (modello esclusivo)

Primo classificato categoria C: 1 porta chiavi personalizzato (modello esclusivo)

A tutti i partecipanti: 1 lezione gratuita di canto o di uno strumento musicale a scelta (on line per i fuori sede).

Il regolamento è consultabile sul sito www.pantamusica.it mentre per rimanere informati sulle ultime novità è possibile consultare la pagina Facebook. Sugli stessi canali sono visionabili i premi messi in palio per i primi classificati.