Imperia, morti nelle Rsa e nelle Case di riposo si allarga l’inchiesta della procura

Imperia. E’ in corso l’acquisizione da parte dei carabinieri delle cartelle cliniche dei pazienti deceduti ospitati nelle Case di riposo e nelle Rsa della provincia di Imperia.

A seguito di alcuni esposti presentati dai parenti delle vittime, la procura del capoluogo vuole far luce sulle morti causate da infezione da Covid-19, come accertato dai tamponi positivi effettuati sui malati, ma anche sull’impennata di decessi di persone per lo più anziane con sintomi da febbre e polmonari.

Nel mirino anche le condizioni di lavoro nelle strutture per anziani prima e durante l’esplosione del contagio da coronavirus ed eventuali anomalie nel diario delle presenze degli operatori sanitari in corsia (malattie, ferie…) durante la fase acuta della crisi.

Sul caso indagano i magistrati coordinati dal procuratore capo Alberto Lari.