Imperia, mercoledì la consultazione telefonica per il mercato di Porto Maurizio. “Iscrivetevi”

Imperia. Al fine di incentivare la più ampia partecipazione dei cittadini, l’Amministrazione Comunale comunica che la consultazione telefonica relativa alla location per la riapertura del mercato di Porto Maurizio si svolgerà nella giornata di mercoledì 27 maggio 2020.

Per chi non fosse ancora iscritto al servizio “Sindaci in contatto 2.0” e volesse partecipare alla consultazione, è sufficiente telefonare al numero verde 800 96 04 01 e seguire le istruzioni oppure compilare il modulo online raggiungibile sul portale www.imperia.sindacincontatto.it. Il servizio è gratuito e sono garantite la massima tutela e riservatezza dei dati forniti.