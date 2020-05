Imperia. «Abbiamo appreso dai notiziari online della iniziativa del comitato difesa ambulanti che ha portato a battibecchi con il sindaco Cluadio Scajola sulla porta del comune di Imperia. Senza entrare nel merito della questione discussa, per la quale abbiamo espresso a più riprese la nostra contrarietà alla decisione proposta, e comprendendo comunque le rivendicazioni dei colleghi a cui siamo umanamente vicini particolarmente in questa fase di grave crisi economica, riteniamo che non si debbano mai perdere di vista le regole del confronto civile che anche noi pretendiamo da tutte le parti in causa». Anva Confesercenti, Fiva Confcommercio e Aval Confartigianato attraverso un comunicato prendono le distanze dalla manifestazione dei gilet arancioni di stamattina.

«Proprio a tutela degli stessi operatori che con grandi sacrifici fanno del rispetto delle regole un loro punto fermo, non riteniamo opportuna per tempistica e modalità attuative, la forma di protesta presentata questa mattina. Ribadiamo la nostra convinzione che ogni decisione assunta dalle parti debba necessariamente svilupparsi attraverso forme di dialogo e di confronto tra le associazioni maggiormente rappresentative e l’amministrazione, in forma civile e con spirito costruttivo,. L’obiettivo è quello di addivenire a soluzioni che tengano conto delle diverse esigenze e giungano ad una sintesi che permetta di trovare soluzioni che garantiscono la sicurezza di tutti ma non portino alla definitiva scomparsa delle imprese commerciali che operano sui mercati cittadini.e siamo certi che troveremo in questo senso la necessaria apertura dell’Amministrazione nel normale e dovuto dialogo istituzionale», conclude la nota.