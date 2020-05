Imperia, mascherine e guanti gettati per terra l’assessore Gandolfo “tira le orecchie” ai cittadini maleducati

Imperia. «Pulizia Argine sinistro, due osservazioni: tutta roba “cacciata” dai finestrini della macchina, essendo il passaggio pedonale dall’altra parte. Un applauso! La seconda: mascherine e guanti. Un capitolo nuovo. Butteremo tutti molti dispositivi di protezione individuale, francamente sarebbero da togliere (e quindi buttare) a casa nell’indifferenziata». L’assessore all’ambiente Laura Gandolfo ricorre a un post su Facebook per “tirare le orecchie” ai cittadini maleducati.

«Ma se proprio volete disfarvene già in giro non per terra! È il nuovo rifiuto trendy dei nostri marciapiedi. Sicché devo pensare che questo Covid non abbia fatto riflettere molto sul tema “Ambiente”…», conclude la Gandolfo.