Imperia, l’onorevole Mulé fa donazione alla Croce Rossa Italiana: i ringraziamenti

Imperia. Il presidente del Comitato di Imperia Giuseppe Giannattasio unitamente al Consiglio Direttivo, ai dipendenti e ai volontari ringrazia ancora una volta l’onorevole Giogio Mulè, per il sostegno alla Croce Rossa.

«Dopo aver rintracciato e donato i presidi essenziali per poter operare in sicurezza, gli ormai noti DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), estremamente importanti per la tutela del nostro personale dipendente e volontario ha ulteriormente manifestato la sua vicinanza alla C.R.I. Imperiese nel supporto all’emergenza sociale in atto donando le risorse necessarie per provvedere all’acquisto di 100 pacchi spesa per famiglie in questo momento in grave difficoltà.

Un segnale importante e concreto in un momento particolarmente gravoso, un gesto che ci consente di essere ancora più incisivi e risolutivi» – dice la Cri.