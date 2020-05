Imperia, libri in prestito: riprende il servizio della biblioteca

Imperia. La Biblioteca Civica riattiva gradualmente i suoi servizi. Da questa mattina riparte il servizio di prestito: è possibile prendere e restituire i libri presso il piano terra, seguendo il percorso indicato, dal lato ufficio Iat.

Gli utenti dovranno indossare la mascherina, entrare uno alla volta, rispettare le distanze di sicurezza. All’ingresso, sono a disposizione gel igienizzanti per le mani.

In questa prima fase, il prestito avviene esclusivamente su prenotazione via mail (prestito@comune.imperia.it) o telefono (0183 701-606 /609) almeno due ore prima della consegna del libro.

L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 8,30 fino alle 18,30 e sabato dalle orario 8,30 – 13.

Come funziona la prenotazione? Basta telefonare oppure scrivere una mail con nome, cognome e titolo e autore del libro e data in cui si passerà a ritirare. Per restituire il libro è invece sufficiente posarlo sull’apposito carrello messo a disposizione degli utenti nell’atrio.

È anche accessibile il pit stop punto di allattamento e cambio del bambino per le mamme, al secondo piano. Per ulteriori informazioni consultare il sito della biblioteca www.bibliotecalagorioimperia.it o telefonare.

«Mai come in questi in mesi abbiamo capito l’importanza della Cultura. Pensiamo a cosa sarebbe stato il lockdown senza libri da leggere, film da guardare o musica da ascoltare. I progetti di “smart-culture” che abbiamo attivato hanno dato buoni risultati. Adesso riprendiamo, con tutte le attenzioni di sicurezza, le attività della Biblioteca. Ripartiamo con il Servizio Prestito, ma stiamo lavorando agli accorgimenti necessari per riaprire alcune sale già nei prossimi giorni», commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.