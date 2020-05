Imperia. «Una giornata da dedicare a tutti coloro che ogni giorno si prodigano, con abnegazione e grande senso del dovere, nelle Istituzioni. La mente e il cuore rivolti al sacrificio delle donne e degli uomini dello Stato che hanno perso la vita per mano mafiosa. Un ringraziamento a tutti coloro che sono stati in prima linea in questi mesi di emergenza sanitaria», lo dichiara il sindaco Claudio Scajola a commento del minuto di silenzio con rintocco delle campane di Palazzo civico

Nell’anniversario e nella stessa ora, alle 17,57, della strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, anche il Comune capoluogo ha aderito con favore alla proposta di Anci di esporre un lenzuolo bianco sulla facciata del Municipio e di osservare un minuto di silenzio.