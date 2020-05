Imperia, la Provincia mette a bilancio 300mila euro per le strade dell’entroterra

Imperia. Nella seduta di consiglio provinciale che si è tenuta stamattina in videoconferenza nell’ambito dell’approvazione della pratica sul bilancio sono stati inseriti 316 mila euro che serviranno per un Piano straordinario di interventi sulle strade dell’entroterra.

«In particolare -spiega il presidente Domenico Abbo – verrà realizzata la pulizia di cunette, molte delle quali non più praticabili e tombini. Il Piano dovrà essere integrato con lo sfalcio che viene realizzato dai comuni e in alcuni casi da parte dei frontisti».

Gli interventi coordinati dal vicepresidente Luigino Dellerba in collaborazione con gli uffici inizieranno non appena saranno espletati i bandi di gara. «Si tratta di trasferimenti statali -commenta Dellerba- già finanziati per 507mila euro per il 2021 e per un milione di euro nel 2022. L’obiettivo è di affidare il servizio nuovamente ai coltivatori come accadeva un tempo».