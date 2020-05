Imperia, infortunio sul lavoro: dipendente impresa pulizie si ustiona al McDonald’s

Imperia. Infortunio sul lavoro poco prima dell’una della scorsa notte: un dipendente di una impresa di pulizie è rimasto ustionato la scorsa notte con dell’olio bollente mentre stava sanificando l’interno del McDonald’s di Imperia

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con le forze dell’ordine e gli uomini dell’Ufficio infortunistica sul lavoro, per verificare le condizioni di sicurezza. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda.

L’uomo, un giovane egiziano, è stato stabilizzato sul posto e poi portato all’ospedale di Imperia da dove è stato dimesso in mattinata.