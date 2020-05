Imperia, indetto il concorso “Premio di laurea Antonio Maglio” per l’anno accademico 2018-2019 e 2019-2020

Imperia. E’ stato indetto dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) – nell’ambito del piano delle attività approvate da INAIL – un bando di concorso in memoria del prof. Antonio Maglio, padre-fondatore dello sport – terapia in Italia.

Il concorso prevede due riconoscimenti – del valore di 10mila euro ciascuno – per laureandi e laureati degli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 che abbiano depositato o discusso una tesi di laurea mirata alla valorizzazione degli effetti benefici dello sport quale strumento di inclusione e integrazione sociale per il recupero del benessere psico-fisico delle persone con disabilità.

Ammessi a partecipare alla selezione, laureandi e laureati delle facoltà di Scienze delle attività motorie e sportive, Psicologia, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive adattate, Scienze e tecniche dello sport, Servizio sociale politiche sociali, Sociologia e ricerca sociale, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

Le istanze di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate, in formato digitale, per i laureandi e laureati anno accademico 2018/2019 entro e non oltre il 30 giugno 2020, mentre per gli studenti anno accademico 2019/2020 entro e non oltre il 14 dicembre 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica: premio.maglio@comitatoparalimpico.it.

Il Bando Premio di Laurea Antonio Maglio CIP-INA