Imperia, il Ruffini alle Olimpiadi Raffaellesche

Imperia. Si é svolta ieri 30 aprile per gli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico Ruffini la prima fase Nazionale delle Olimpiadi Raffaellesche, unica manifestazione a destinazione scolastica prevista nel programma ufficiale delle celebrazioni del cinquecentenario raffaellesco. La squadra, composta da 15 alunni delle classi terze del Ruffini di Imperia, ha partecipato al test on line rispondendo a 20 domande a tempo, incentrate sulle opere del grande artista Raffaello Sanzio. La gara ha visto coinvolte 95 squadre per un totale di circa 2100 studenti provenienti da 16 regioni italiane e prevedeva che gli studenti riconoscessero un’opera del grande Urbinate “da un particolare”, ne indicassero l’epoca e il museo di esposizione. Ora i partecipanti, fino alla sfida finale che avrà luogo in autunno, si immergeranno nello studio delle opere e della vita di Raffaello Sanzio, onorandone così la memoria, facendone proprie le immagini ed entrando a contatto diretto con il suo stile.

La squadra del Turistico Ruffini aveva come portavoce Anas Ichahrar sostenuto dai compagni Marta Cucinotta, Andrea Coniglio Denis Gjergji, Alice Leoni, Aurora Valle, Isabella Boeri, Edera Hasanaj, Aurora Romano, Michele Verda, Sura Ozkilic, Dzhenifer Stoykova, Alice D’Aloisio, Martina Giammarino, Alice Coniglio e Loris Martignoni. Referenti di progetto la professoressa Cardamone coadiuvata dai Docenti di indirizzo Silvia Genta, Andrea Toso e Sofia Alessi.

Lo studente portavoce ha partecipato al game collegandosi al sito Olimpiadi Raffaellesche mentre contemporaneamente era in “conference call” con il resto dei compagni, ai quali ha permesso di vedere le domande che transitavano sul game semplicemente condividendo il proprio schermo.

Il fatto che un numero così elevato di studenti si confronterà con Raffaello è un’ulteriore prova tangibile del valore culturale trainante di una creatura del rinascimento urbinate, il cui mito è iniziato ancora lui vivente ed ha attraversato i secoli costituendo il modello di formazione degli artisti di tutti i tempi a lui successivi.

Il rischio, se così si può dire, alla fine delle Olimpiadi, è che Raffaello possa risultare il pittore più amato dalle nuove generazioni!

L’organizzazione delle Olimpiadi è resa possibile dal concorso di numerose istituzioni: l’Accademia Raffaello che le ha immaginate, il Miur e il Mibact, oltre all’Ufficio Scolastico Regionale-Marche, l’Università degli studi di Urbino-Carlo Bo e l’IIS Raffaello che cura l’organizzazione e la gestione delle squadre finaliste.

L’Italia è terra di Arte e Cultura, ed è quindi importante che lo studio della storia dell’arte appassioni gli Studenti degli Istituti Turistici, perché proprio loro dovranno promuovere domani il patrimonio e la bellezza del Nostro Paese.