Imperia. Il consiglio provinciale nella seduta tenuta stamattina in videoconferenza ha rinviato la pratica relativa al Piano di bacino della Riviera Trasporti illustrata dall’ingegner Carlo Rossi.

I consiglieri si sono allineati alle perplessità espresse dai sindaci di Imperia Claudio Scajola, di Sanremo Alberto Biancheri, di Taggia Mario Conio e di Riva Ligure Giorgio Giuffra. Il presidente della Provincia Domenico Abbo ha quindi proposto il rinvio che è stato accolto.

«Rispetto a questo Piano che è del 2014 – ha detto Scajola – il mondo è cambiato. È passata un’era geologica anche per l’emergenza Covid -19. Bisognerà vedere cosa i Piani nazionali e regionali in tema di trasporto pubblico prevederanno in tema di distanze, aria condizionata sui mezzi. Tutti gli studi prevedono ulteriori cambiamenti sostanziali. Per non parlare delle modifiche alla viabilità locale dovute allo spostamento della ferrovia a monte e i filobus».

Il primo cittadino di Sanremo Alberto Biancheri ha chiesto che nella versione aggiornata del Piano si tenga conto anche del sentiment dei cittadini ed utenti con interviste mirate.

Il Piano di Bacino redatto dall’ingegner Carlo Rossi è un passaggio necessario in vista del bando di gara successivo alla scadenza del contratto tra Provincia e Riviera Trasporti.