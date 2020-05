Imperia, Il mondo della musica piange il giovane dj Never Milesi

Imperia. E’ mancato al Centro traumatologico di Torino, Never Milesi, 26 anni, il giovane che era rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale vicino a Saluzzo, lungo la provinciale per Paesana.

Il padre della vittima, pure lui a bordo dell’auto, è rimasto ferito e si trova ancora all’ospedale. Il mezzo sul quale viaggiavano padre e figlio si è scontrato con un’altra vettura.

Never Milesi, abitava a Imperia dove aveva frequentato l’Istituto d’Arte ed era un dj molto noto soprattutto negli ambienti underground.