Imperia. A causa di un guasto all’acquedotto Roja, all’altezza de “La Scialuppa” di Imperia, il Golfo Dianese rischia un black out idrico.

Si tratta dell’ennesima rottura di una tubazione che ha causato una perdita importante di acqua. Non si esclude l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile, almeno fino al pomeriggio, per consentire agli operai Amat di lavorare in sicurezza.