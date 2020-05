Imperia, giovani vandali danneggiano ambulanza e picchiano milite della Croce Bianca

Imperia. Saltano sopra l’ambulanza parcheggiata in piazza nel solito posto dove il mezzo di pronto intervento viene lasciato durante la notte e aggrediscono a calci e pugni il povero milite della Croce Bianca di turno.

A denunciare il fattaccio sui social, che sarebbe accaduto ieri sera, è stato il presidente della pubblica assistenza Roberto Trincheri: “Complimenti ai tre ragazzini che ieri sera hanno pensato bene di salire a saltare sul cofano dell’ambulanza parcheggiata in piazza Roma e ad aggredire successivamente il nostro volontario intervenuto per farli scendere, racconta Trincheri su Facebook. Tranquilli domani procedo con la denuncia perché per ME nn è una ragazzata…ah dimenticavo nn so se sono più incazzato per il gesto o per quelli che mi dicono ma sono ragazzini…. Lascia perdere…alle 22.00 in giro per Imperia durante la quarantena”.

A quanto si apprende, i protagonisti dell’aggressione sarebbero tre giovani già noti alle forze dell’ordine per atti di vandalismo.