Imperia, Gatti (Lega): «I commercianti sono vittime di un sistema di norme confuse»

Imperia. Monica Gatti, capogruppo Lega Liguria Salvini del Comune di Imperia esprime vicinanza al gruppo di commercianti si è recato davanti al Palazzo Comunale per consegnare al Sindaco la missiva di 148 piccoli commercianti della città che chiedono aiuto.

«Esprimo vicinanza ai commercianti che ieri mattina si sono recati davanti al Palazzo Comunale, non per manifestare, ma semplicemente per consegnare al Sindaco la missiva di 148 piccoli commercianti della nostra città che chiedono aiuto.

Come biasimare coloro che due mesi fa, non per loro responsabilità, da un giorno all’altro, senza alcun minimo preavviso, sono stati costretti a tirare giù la saracinesca, con l’impegno del Governo di chiedere a loro un sacrificio di soli quindici giorni?

Quei commercianti sono vittime di un sistema di norme poco chiare, confuse. E proprio la confusione normativa in cui viviamo li ha portati a rivolgersi all’Ente più vicino al territorio. Mi auguro che l’autorità preposta possa valutare al meglio la situazione di ieri e affidarsi al principio di tolleranza delle Istituzioni che devono far rispettare le leggi» - dice Monica Gatti, capogruppo Lega Liguria Salvini nel Comune di Imperia.