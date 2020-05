Imperia. Circa trecento persone di fede musulmana si sono ritrovate all’anfiteatro della Rabina di Imperia per festeggiare con una preghiera collettiva la fine del Ramadan.

Per rispettare le normative imposte dall’emergenza Covid-19, i fedeli indossavano la mascherina sul volto. Tra le fine è spuntato anche un termometro scanner per misurare la temperatura corporea dei presenti.

Per celebrare il giorno di Eid al Fitr (festa della interruzione), seconda festività religiosa più importante nella cultura islamica, quest’anno molte comunità hanno deciso di invitare i fedeli a pregare singolarmente all’interno delle proprie abitazioni per evitare assembramenti. A Imperia, invece, i musulmani si sono dati appuntamento in piazza, mantenendo il più possibile le distanze sociali e adottando gli accorgimenti previsti per evitare il contagio da coronavirus.