Imperia, è il giorno del sondaggio sul mercato di Porto Maurizio: le opzioni

Imperia. Stamattina gli iscritti alla piattaforma “Sindaci in contatto 2.0” riceveranno una telefonata dal centralino che chiederà loro quale opzione preferiscono per la la risistemazione delle bancarelle del mercato di Porto Maurizio a causa dell’emergenza Covid-19.

Gli imperiesi potranno scegliere tra due alternative: l’allungamento nella seconda parte di via Cascione, oppure la prosecuzione dei banchi in via Martiri della Libertà.

Mentre è in corso il braccio di ferro tra ambulanti e l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio per la decisione di Palazzo civico di traslocare la location del mercato di Oneglia sul mare, (i titolari dei banchi preferivano rimanere in centro con prosecuzione in via Bonfante), l’Amministrazione, come annunciato, ha deciso di affidarsi ancora una volta al (contestato) metodo della rilevazione anche per quanto riguarda il mercato del giovedì di Porto Maurizio.

Per la cronaca gli ambulanti non hanno mai digerito lo spostamento, sempre per motivi di sicurezza in via Martiri, sede considerata defilata rispetto al centro portorino. Prima dell’esplodere della pandemia erano in corso trattative ed era stata individuata come possibile alternativa la location di piazza Roma.