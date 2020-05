Imperia, cordoglio per la morte del dentista Stefano Gazzano: funerali in San Giovanni

Imperia. Si svolgeranno oggi alle ore 15 nella Basilica di San Giovanni a Oneglia i funerali del noto dentista Stefano Gazzano. Gazzano titolare per molti di uno studio in via Amendola a Oneglia lascia la moglie Dedi, le figlie Francesca e Valeria, la sorella Mirella, i generi Roberto e Davide e gli adorati nipoti Sofia e Giovanni.

Molto attivo nella vita sociale cittadina era stato presidente del Rotary Club del capoluogo.