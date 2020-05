Imperia, Confartigianato a disposizione delle imprese per informazioni sul bonus del 110% previsto nel Decreto Rilancio

Imperia. La Confartigianato di Imperia sta valutando tutte le opportunità che il bonus del 110%, e gli ulteriori incentivi collegati al Decreto Rilancio, potrebbero avere sia per i propri associati sia per le positive ricadute economiche che queste misure andrebbero ad innescare. Tra i provvedimenti previsti per fronteggiare il difficile momento economico, è stata infatti anche annunciata l’estensione del credito di imposta al 110% su tutti gli interventi Ecobonus e Sismabonus.

«In attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, ma soprattutto delle circolari applicative che ne chiarirebbero le modalità di definizione – ha detto il presidente degli edili di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni – la Confartigianato è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito e per una valutazione propedeutica al fine del conseguimento delle caratteristiche di applicabilità. Come Confartigianato organizzeremo a breve anche una videoconferenza con professionisti del settore che forniranno i primi chiarimenti sugli incentivi».

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartiginatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.