Imperia, col mercato sul porto di Oneglia tramonta l’ipotesi di via Bonfante pedonale

Imperia. Tra le conseguenze della decisione del Comune di traslocare, causa distanziamenti tra i banchi richiesti dai decreti, c’è l’addio alla ipotesi pedonalizzazione di via Amendola e via Bonfante nelle giornate di mercato, il mercoledì è il sabato.

A confermarlo è Antonio Gagliano ‘assessore alla Viabilità della giunta guidata da Claudio Scajola. «Mi dispiace -dice Gagliano – ma scoppierebbe letteralmente la mobilità cittadina come avveniva quando in via Bonfante si svolgeva Olioliva. In tempi di Covid-19 con la le distanze tra i banchi imposte dalla legge e le difficoltà del commercio non ce lo posiamo permettere».

Il Comune ha deciso di spostare le bancarelle sul lato mare di Oneglia, dal piazzale accanto all’Agnesi alla banchina Aicardi a seguito di un sondaggio telefonico tra i cittadini raggiunti dal servizio “Sindaco 2.0” , suscitando una ridda di reazioni negative tra gli ambulanti.

La proposta di pedonalizzare il centro storico onegliese era stata avanzata dal gruppo consiliare di opposizione “Imperia al centro“