Imperia bissa la Bandiera Blu, il sindaco Scajola: «Riconoscimento a lavoro svolto»

Imperia insignita anche quest’anno con la Bandiera Blu. Dopo lo storico primo riconoscimento dell’anno scorso, il Capoluogo del Ponente Ligure riconferma la propria posizione tra le località costiere che rappresentano il top per qualità delle acque e delle spiagge.

Il riconoscimento, istituito nel 1987, viene assegnato ogni anno ai comuni rispettosi di 32 criteri di qualità delle acque, dei servizi turistici offerti nelle spiagge e di gestione ambientale.

«È una buona notizia in un momento molto difficile. Nello sport si dice che vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più. La Bandiera Blu di quest’anno è il riconoscimento del grande lavoro svolto e dell’attenzione che l’Amministrazione ha avuto per la tutela del nostro mare. Penso a tutti gli interventi sulla rete fognaria già fatti o in corso di realizzazione. Ripartiamo dall’orgoglio di ricevere questo premio per un’estate che, ci auguriamo tutti, sia di ripresa», commenta il sindaco Claudio Scajola.

Per celebrare l’assegnazione del riconoscimento, questa sera la facciata di Palazzo Civico sarà illuminata di colore blu.