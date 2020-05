Imperia, approvazione del bilancio di previsione tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale

Imperia. C’è anche l’approvazione del bilancio di previsione tra le pratiche all’ordine del giorno della riunione del Consiglio provinciale convocata in videoconferenza giovedì 14 maggio alle 10.

Proprio il documento finanziario in discussione presenta importanti novità, come sottolineano il presidente Domenico Abbo e il vice Luigino Dellerba, consigliere delegato alla viabilità provinciale: «La Provincia mette a disposizione risorse per un piano straordinario di intervento manutentivo delle strade di competenza. Non accadeva da tempo. Abbiamo così mantenuto un impegno che avevamo preso l’anno scorso visitando i Comuni dell entroterra. Tutto ciò è stato possibile grazie ai maggiori finanziamenti pervenuti da Roma. Con l’approvazione del

bilancio 2020 verranno definite le modalità di utilizzo dei 330000 euro che abbiamo appositamente inserito nel documento finanziario».

Ecco l’OdG della seduta in programma giovedì 14 maggio: OdG 14 maggio 202 (Cons. Prov. VDC)