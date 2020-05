Imperia, allo studio ciclabile “provvisoria” da calata Anselmi alla Rabina

Imperia. L’ ufficio Viabilità di Palazzo civico diretto dall’assessore Antonio Gagliano sta vagliando la possibilità di anticipare di un anno e mezzo l’attesa “Ciclabile” sul mare, individuando un tratto “provvisorio”, da calata Anselmi fino alla Rabina, destinato esclusivamente a quanti si muovono in bicicletta. Ciclisti e mezzi a motore per alcuni tratti dovrebbero, dunque, muoversi paralleli, quindi particolare attenzione dovrà essere dedicata alla sicurezza.

Il progetto rientra nella delibera di giunta con le misure assunte a proposito della lotta contro il Covid-19 atte a favorire una migliore qualità della vita e discusse anche in consiglio comunale. «Finché -dice Gagliano - non ci sarà la Ciclabile vera e propria lungo l’ex ferroviaria non è facile con le strade interne ingolfate dal traffico dei percorsi. Penso che entro giugno si possa comunque partire con un progetto da calata Anselmi alla Rabina». La mini-ciclabile dovrebbe correre lungo la superstrada ma dovranno quasi sicuramente essere eliminati dei parcheggi. Idem nel tratto successivo a calata Cuneo tra la Spianta e i giardini della Rabina.

L’idea è sostenuta anche dalle opposizioni, in particolare da “Imperia al centro” che ha proposto l’individuazione di Ztl serali e non solo. Tra queste destinata a essere attivata da metàgiugno c’è quella a Borgo Prino, mentre potrebbe partire a breve la sperimentazione della chiusura di via Amendola e via Bonfante (forse destinata a da accogliere parte delle bancarelle) con traffico deviato in via Agnesi in occasione del mercato settimanale di Oneglia del mercoledì e del sabato.