Imperia, alle 17 il primo consiglio comunale in videoconferenza: le pratiche

Imperia. Si riunisce stasera alle 17 per la prima volta in video conferenza il consiglio comunale del capoluogo. Non è previsto lo spazio “question time“preliminare alle sedute.

La seduta inizierà con la surroga del consigliere Claudio Ghiglione, scomparso recentemente vittima del Covid con la prima dei non eletti del suo gruppo “Imperia Insieme” Rita Elena. Seguirà la discussione proposta dalle opposizioni sulle misure anticovid adottate dall’amministrazione, relatore il sindaco Claudio Scajola.

L’assessore alla Protezione civile Simone Vassallo proporrà una pratica relativa alla trasformazione dell’elisuperficie di lungomare Vespucci in vero e proprio eliporto. A cura dell’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio sranno trattate alcune modifiche al regolamento del Luna Park e dei circhi. Nel caso degli spettacoli circensi chi vorrà impiantare un circo che fa esibire animali nel capoluogo dovrà adeguarsi a regole più stringenti per quanto riguarda il trattamento degli animali, in particolare il cosiddetto Protocollo Cites.

E’ possibile seguire la seduta collegandosi alla pagina Facebook ufficiale del Comune “Città di Imperia”.

L’Ordine del Giorno

a) Comunicazioni del Sindaco

1) Surroga del Consigliere Comunale Claudio Ghiglione

2) Ricostituzione Commissioni Consiliari

3) Comunicazioi del Sindaco sulle problematiche Covid-19 con successiva discussione

4) Revoca Deliberazione Consiglio Comunale 110 del 20.12.19 – Affidamento in gestione dell’eliporto di Imperia – Atto di indirizzo

5) Riconoscimento debito fuori bilancio per effettuazione interventi effettuati con procedura di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi novembre 2019 – DCD 621-622 n. 1/2020

6) Legge Regionale 5.4.2012 n. 10 e s.m.i. – Istanza SUAP per realizzazione impianto distribuzione carburanti in via Maurizio Caprile – Richiedente: Centro Petroli Impianti s.p.a. – Assenso all’intervento in variante al P.R.G.

7) Modificazioni e integrazioni al Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea approvato con D.C.C. n. 58/2019 – Servizio taxi e noleggio con conducente – secondo le linee fornite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

8) Istituzione di nuovo mercato agricolo nel rione di Oneglia, via G. Berio e modifica del relativo Regolamento vigente

9) Permuta terreni tra Comune di Imperia e Parrocchia di Porto Maurizio di terreni siti in p.za Zoccola e in prossimità alla “Casa di riposo Betlemme”

10) Permuta tra il Comune di Imperia e la soc. Riviera Trasporti SpA di immobili siti in via Nizza e via Caramagna

11) Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 113 del 31/3/2020: Prima Variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022 – variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs 267/2000

12) Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 127 del 16/4/2020: Seconda variazione di bilancio di previsione 2020/2022 – variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs 267/2000

13) Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 129 del 20/4/2020: Terza variazione di bilcancio di previsione 2020-2022 – variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs 267/2000

14) Comunicazione del I prelevamento dal fondo di Riserva come Delibera Giunta Municipale n. 133 del 28/4/2020

15) Modifica e aggiornamento del “Regolamento per le attività dello Spettacolo viaggiante”