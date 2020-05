Imperia. Sono già 10 le domande di ampliamento dei dehors approvate dall’apposita commissione comunale su richiesta degli operatori commerciali. Tra i richiedenti non ci sono solo bar e ristoranti ma anche, per esempio, panifici e negozi di abbigliamento che prima dell’emergenza non avevano bisogno di spazi esterni alla superficie di vendita.

La prima riunione si è tenuta lunedì scorso a pochi giorni dalla delibera della giunta che permette l’allargamento nel limite del 50 per cento della superficie già occupata senza alcun onere aggiuntivo fino al 30 settembre. «Ci aspettiamo -dice l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio- la presentazione di un nutrito numero di domande anche perché sono già diversi i titolari che hanno chiesto la rateizzazione di eventuali pregressi del 2019, condizione necessaria per accedere al beneficio». Lunedì prossimo è in programma la seconda riunione e sono già in calendario altre 15 domande da licenziare.

La Commissione che ha il compito di valutare la richiesta si deve riunire una volta alla settimana e i tempi di attesa non possono superare i 10 giorni. Si possono occupare in deroga anche spazi pedonali e quelli adibiti ai parcheggi, salvo eventuali diritti di terzi che devono prestare l’autorizzazione. «È sufficiente presentare una domanda compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune, senza ulteriori adempimenti se non allegare un semplice disegno anche fatto a mano per capire dove ci si vuole allargare. Eventuali controlli vengono esercitati dai vigili urbani», spiega Oneglio.

Per quanto riguarda i dehors su aree demaniali, tipo quelli sulle banchine occorre, invece, una specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di porto.