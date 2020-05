Milano. Bruno Danovaro, campione di MMA e testimonial Sanremese, è stato contattato per diventare fumetto per un sito, noto in Italia ed all’estero, dedicato all’educazione dei bambini.

Tutto quanto deriverà da questa nuova esperienza, per quello che lo riguarda, andrà in beneficenza.

Danovaro è da sempre impegnato nel recupero dei tossicodipendenti e degli emarginati.

Ora inizia una nuova delle sue tante avventure, dedicandosi ai più piccoli, pronto a ricoprire un ruolo, quello di personaggio dei comics, primo in Europa nel suo genere. P

Prima di lui ci sono stati campioni leggendari nelle arti marziale e famosi sul grande schermo: stiamo parlando degli statunitensi Hulk Hogan, Chuck Norris, Steven Seagal e Bruce Lee.