Il Soroptimist Club di Sanremo offre assistenza psicologica a donne in difficoltà

Sanremo. Il Soroptimist Club di Sanremo, unitamente al Soroptimist d’Italia, offre un servizio gratuito di

assistenza psicologica alle donne che, a causa dell’emergenza sanitaria e della convivenza forzata, si trovino in un momento di difficoltà.

Per un contatto telefonico, le donne interessate possono rivolgersi ai seguenti psicologi:

Marina Briselli 335 5220531 Lunedì ore 10:00 – 12:00

Monica Ascari 333 3292946 Martedì ore 18:00 – 20:00

Sandro Brezzo 329 9593336 Giovedì ore 10:00 – 12:00

Patrizia Sciolla (psicoterapeuta e criminologa) 349 8521311 con orario continuato.

Il servizio è in collaborazione con il C.A.V. Insieme senza violenza, in via Peirogallo 16 a Sanremo e in piazza XX Settembre a Ventimiglia. Telefono al 800 1866060.