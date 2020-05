Il Rotary Club Sanremo Hanbury lancia raccolta fondi a favore di ospedale Borea

Sanremo. A fine marzo il Rotary Club Sanremo Hanbury ha lanciato la raccolta fondi a favore dell’ospedale Borea, divenuto ospedale Covid-19, proponendosi come ente di appoggio di tali fondi, per consentire l’acquisto di mascherine ffp2 e chirurgiche oltre che di altri presidi come calzari, visiere e tute, da utilizzare nei reparti di malattie infettive ad alta intensità, di rianimazione e di pronto soccorso.

Da quella data ad oggi sono pervenuti non solo donazioni dei soci rotariani del club, ma anche da altri club, da enti diversi e da amici solidali, per cui si sono potuti realizzare molti acquisti necessari per i reparti, ad integrazione di quelli provenienti dall’ospedale. Tali presidi concorrono alla salvaguardia dall’infezione da coronavirus dei sanitari, medici ed infermieri, che combattono in prima linea, nell’affrontare ogni giorno, instancabili, l’infezione Covid-19 nelle persone ricoverate presso l’ospedale di Sanremo.

«L’epidemia ci ha colpito in modo fulmineo, cogliendoci impreparati, con risorse umane e presidi sanitari insufficienti alle necessità. Per questo motivo si vuole ringraziare l’instancabile lavoro dei sanitari che effettuano il loro dovere con abnegazione e sacrificio, animati da una profonda umanità e spirito di squadra, nonostante le estreme difficoltà in cui si sono venuti a trovare e si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto, con le loro donazioni, di presidi sanitari monouso. Per dovere di cronaca si elencano i nomi dei club che hanno espresso la loro solidarietà, includendo in un unico nome, amici ed enti diversi, tutte le persone, e sono tante, che hanno partecipato con il loro contributo a questa nobile causa:

– amici solidali ed enti diversi

– associazione campionato calcio veterani over 40-50 di Imperia (Csen)

– associazione ligure arrampicata “sede di Sanremo”

– Confederation Europeenne des Gourmets

– Inner Wheel Club Costituendo a Sanremo

– Rotary club Sanremo Hanbury

– Zonta club di Ventimiglia-Bordighera» – fa sapere il Rotary Club Sanremo Hanbury.