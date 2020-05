Il Lions Club di Ventimiglia fa donazione alla Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. Sabato 30 maggio alle 10 presso la sede sociale della Croce Verde Intemelia, in piazza XX Settembre, si terrà la consegna da parte del gruppo Lions Club di Ventimiglia presieduto da Roberto Capaccio di un kit di manichini per l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare.

«Questo kit verrà utilizzato, oltre che per i corsi di formazione interna per il costante aggiornamento del nostro personale, ma anche per istruire personale non sanitario.

Un gesto nobile di grande generosità e solidarietà a favore del nostro ente, che è un incentivo che ci incoraggia a continuare la nostra instancabile opera di volontariato al servizio della collettività» - fa sapere la Croce Verde Intemelia.