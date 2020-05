Il dianese Diego Negri protagonista del dodicesimo incontro del progetto “Una Classe di Valori”

Imperia. E’ Diego Negri il protagonista del dodicesimo incontro del progetto “Una Classe di Valori” realizzato da Stelle nello Sport grazie alla collaborazione di Alessandro Zunino (delegato Coni Imperia) e su richiesta della professoressa Maria Concetta Avellino con la partecipazione della dirigente Maria Aicardi dell’Istituto Comprensivo Novaro di Imperia.

Il dianese si racconta e risponde alle domande curiose dei ragazzi dell’istituto imperiese: «Ho iniziato al Club del Mare a Diano Marina con la scuola vela quando avevo sei anni e con i corsi su optimist, poi ho cambiato classe, categoria e a 18 anni ho avuto la possibilità di andare nella squadra olimpica. Dopo tanti sacrifici ho avuto modo di prendere parte a tre partecipazioni olimpiche, le prime due nella classe Laser e la terza nella Star. Ho avuto tanti risultati a livello europeo e a livello mondiale».

Ora è direttore sportivo nella scuola di Vela del Club del Mare di Diano Marina: «A causa del coronavirus siamo al tempo del distanziamento però la vela è stata identificata come uno sport che può essere praticato in sicurezza. Invito perciò tutti a presentarsi presso i circoli dei rispettivi paesi per partecipare al Vela Day del 26-27 giugno».