Il coronavirus rallenta i lavori, slitta l’inaugurazione del porto di Ventimiglia

Ventimiglia. L’inaugurazione del porto di Ventimiglia, annunciata per il prossimo 7 luglio, slitterà di almeno tre mesi. Tra le cause, il ritardo dei lavori dovuti all’emergenza Coronavirus. A richiedere di posticipare il taglio del nastro, oltre ad aggiornare il cronoprogramma dell’opera, è stato il concessionario e soggetto attuatore dell’opera, la società Cala del Forte s.r.l..

Il cronoprogramma, si legge nella nota, «deve realisticamente essere aggiornato per effetto della pandemia da COVID-19 ove “tutte le attività programmate hanno subito dei rallentamenti e/o sospensioni, nonostante siano stati per tempo assunti i protocolli di sicurezza anti-contagio per le attività produttive sul cantiere. In particolare sono state riscontrate forti difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali presso terzi a causa della chiusura di buona parte delle attività commerciali” per cui“nell’aggiornamento del cronoprogramma allegato alla presente è stata stimata una dilazione temporale dipendente dalle cause suddette di circa 3 mesi».

Secondo la nuova tabella di marcia, i ripascimenti della spiaggia delle Calandre saranno pertanto entro maggio 2020; invece la conclusione dei lavori portuali è prevista coerentemente con le fasi di apertura parziale del porto per agosto 2020, mentre la conclusione dell’opera è prevista a gennaio del 2021.

La smobilitazione del cantiere e il collaudo dell’infrastruttura sono invece previsti per l’agosto del 2021.