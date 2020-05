Il Circolo Manuel Belgrano di Costa D’Oneglia dona millecinquecento euro alla Croce Rossa Italiana di Imperia

Imperia. Quest’anno ricorre il 200° anniversario della morte del Generale Manuel Belgrano, eroe dell’indipendenza dell’Argentina ed erano previsti diversi manifestazione per ricordare l’evento.

«Purtroppo a causa dell’attuale emergenza Covid-19 tutti gli eventi sono stati annullati e il consiglio di amministrazione del Circolo Manuel Belgrano di Costa D’Oneglia, sempre sensibile ai bisogni della popolazione, ha deciso di devolvere la somma di millecinquecento euro, già destinati a finanziare parte degli eventi, al nostro Comitato per far fronte alle necessità legate all’emergenza Covid-19. La Croce Rossa Italiana di Imperia ringrazia il Presidente, i consiglieri e tutti i soci del Circolo Manuel Belgrano per la generosa donazione» – fa sapere la Cri Imperia.