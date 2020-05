“Il Bello dello Sport”, non si ferma il concorso per istituti scolastici liguri: si può partecipare sino a venerdì 15 maggio

Genova. Grande partecipazione da parte degli istituti scolastici di tutta la Liguria. Nonostante la chiusura delle scuole, la quarta edizione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” procede con l’ampio coinvolgimento di docenti, studenti e relative famiglie delle scuole elementari e medie.

Sempre più insegnanti, approfittando delle possibilità offerte dalla didattica a distanza, invitano i loro alunni a scaricare il modulo dal sito e ad elaborare il testo (massimo 15 righe) o il disegno su quello che è per loro “il bello dello sport”. Un’opportunità per riflettere sul valore sociale delle attività sportive, mai così dibattuto in questo periodo di quarantena Covid-19, da un lato e di sviluppare le proprie qualità artistiche dall’altro.

Chi non potesse scaricare il modulo potrà utilizzare un semplice foglio formato A4 indicando in alto Nome e Cognome, Scuola e Classe, oltre a una mail del genitore per ricevere poi le informazioni sullo sviluppo del concorso. Si può partecipare sino a venerdì 15 maggio prossimo e gli elaborati possono esser trasmessi alla mail info@stellenellosport.com.

Il rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR è cresciuto anno dopo anno e oggi Stelle nello Sport è un riferimento importante per gli Istituti della Liguria di ogni livello. Una panoramica di tutte le attività è consultabile all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola