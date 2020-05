Il 3 giugno riaprono le frontiere, Scibilia (Confesercenti): «Necessario aumentare la promozione turistica dei nostri territori»

Ventimiglia. «Il 3 giugno riaprono le frontiere e finalmente il nostro Ponente Ligure potrà essere di nuovo una delle mete preferite di tanti turisti europei. Potremmo rivedere le nostre città invase di turisti francesi, tedeschi, svizzeri e di tante altre nazionalità. Ritorneranno ad assaporare i nostri prodotti di eccellenza, a fare shopping nelle nostre botteghe, nei nostri mercati ambulanti, a correre nelle nostre piste ciclabili.

Potranno di nuovo prenotare nelle nostre strutture turistiche e pranzare nei nostri ristoranti. Siamo un territorio di frontiera, siamo una meta tra le preferite in particolare dagli amici francesi. Il lockdown ha fatto emergere, con la sua triste realtà, l’importanza per le nostre aziende del turismo francese e della sua importanza in termini economici.

Confesercenti riafferma la necessità di aumentare la promozione turistica dei nostri territori nella vicina Francia utilizzando una parte dei fondi della tassa di soggiorno del 2019 dei diversi Comuni della nostra Provincia ed incentivare le iniziative di accoglienza dei cittadini francesi nelle nostre città, coinvolgendo la nostra rete commerciale. Abbiamo bisogno come il pane di essere invasi dai cugini d’Oltrape» - afferma Sergio Scibilia.