I volontari dello Speleo Club Cai di Sanremo salvano gattino intrappolato in un cunicolo di scolo

Sanremo. I volontari dello Speleo Club CAI di Sanremo hanno recuperato un gattino che era caduto in un cunicolo di scolo delle acque al bivio per Cesio, all’innesto tra la nuova e la vecchia statale 28, salvandogli la vita.

«Il micetto è rimasto intrappolato nel cunicolo per almeno tre giorni – racconta un lettore, Giuliano – Mia moglie Sabrina e mia figlia Martina hanno fatto diversi tentativi per recuperarlo ma non avendo le attrezzature adatte per la struttura del cunicolo non è stato possibile salvarlo. Fortunatamente sono intervenuti i volontari dello Speleo Club CAI di Sanremo, a cui va il nostro più caloroso ed affettuoso ringraziamento per la disponibilità, l’immediatezza e la competenza dimostrata. Portato dal veterinario per una visita di controllo è risultato in buona forma: ora resta a casa da noi in “osservazione”».